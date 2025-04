A Philips bemutatta az ívelt, Ambiglow-s Evnia 34M2C5501A monitort

A Philips újabb erőteljes lépést tett a gamerek világában: a cég bemutatta legújabb, 34 hüvelykes ultraszéles monitorát, az Evnia 34M2C5501A modellt, amely a már ismert Evnia 5000 sorozat legfrissebb tagjaként az eddigieknél is erőteljesebb vizuális és technológiai élményt ígér.

A 34M2C5501A modell egy ívelt, Fast VA paneles monitor, amelyet kifejezetten a gyors és precíz játékélményre terveztek. Ennek jegyében a 180 Hz-es frissítési ráta és a, 0,5 ms-os válaszidő minimális bemeneti késleltetéssel kombinálva zökkenőmentes és éles képeket biztosít, még a legpörgősebb jelenetek közben is.A VESA DisplayHDR 400 tanúsítvány és az UWQHD felbontás lenyűgöző színeket és részletgazdag látványt nyújt, míg a Stark ShadowBoost funkció segít a sötét jelenetek jobb láthatóságában. A monitor 1500R íveltsége a szem természetes látómezejét követi, így még inkább belemerülhetünk a játék világába. Az AI-alapú Ambiglow technológia tovább fokozza az élményt:, így valóban látványos hangulatot teremtenek.A Philips Evnia 34M2C5501A számos kényelmi funkcióval is rendelkezik: állítható állvány, beépített sztereó hangszórók, SmartImage játékprofilok, valamint szemkímélő LowBlue mód és Flicker-free technológia. A monitor USB hubbal is fel van szerelve, így a csatlakozás is gyerekjáték.A Philips új Evnia 34M2C5501A modellje már elérhető, 359 eurós (146 ezer forint) ajánlott fogyasztói áron.