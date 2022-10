Animés látványvilággal és ütős előzetessel érkezett meg a Need for Speed Unbound

Úgy tűnik, hogy az Electronic Arts tartotta magát az előzetesben ígértekhez, megérkezett a Need for Speed Unbound igencsak pörgősre sikeredett előzetese, amiből már most látszik, hogy egy teljesen új irányba megy el a versenyzős széria.

A legújabb NFS-epizód körül a mai napon felpörögtek az események, a kiszivárgott screenshotok után az EA jobbnak látta idő előtt leleplezni az autós programot. A látottak alapján ismét az utcai versenyek világába látogatunk majd el, ami viszont szerintünk sokaknál kiveri majd a biztosítékot, az a stilizált látványvilág, amiről már voltak korábban pletykák , habár szerintünk az árkádosabb játékmenethez ez akár még passzolhat is. A széria hagyományait követve teljesen testreszabhatjuk majd a verdáinkat, a sztorikampány mellett multiplayer versenyeken is részt vehetünk majd, sőt még a rendőrökkel is meggyűlik majd a bajunk.A játékért sok év kihagyás után ismét a Criterion Games felel majd, akinek a Most Wanted című epizódot köszönhetjük. A Need for Speed Unbound ra nem is kell sokat várni, még az idén, december 2-án parkol le PC-n, PlayStation 5 és Xbox Series konzolokon.

Nézd nagyban ezt a videót!