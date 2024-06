Állítólag már több mint fél éve elkészült a The Last of Us Part II Remastered PC-re

A Dealabs felhasználója, Billbil-kun, - aki már régóta megbízhatóan szivárogtatja ki a franchise tudnivalóit és egyéb információit, - azt állítja, hogy a játék már egy ideje készen van PC-re, méghozzá legalább 7 hónapja.

A bennfentes forrásai szerint a PC-s verzió fejlesztése már legalább 2021-ben kezdődött. Az írásának a legfontosabb része, hogy a játékBillbil-kun azt még találgatja, hogy miért nem jelent meg a PC-s port a PS5-ös verzióval együtt, vagy azóta, de felvetette, talán a játékot azért tartják vissza, hogy a The Last of Us tévésorozat második évadával együtt jelenjen meg, ami 2025-re van tervezve.A The Last of Us Part 2 Remastered januárban jelent meg PS5-re, a Game Channel tesztjét pedig itt találjátok.