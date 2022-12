Állítólag komoly gondok adódtak az Assassin's Creed Codename Red háza táján

Érdekes pletykák láttak napvilágot a feudális Japánban játszódó AC-epizód, az Assassin's Creed Codename Red körül, egyes források szerint komoly problémákba ütköztek a fejlesztők, ellenben egy másik készülő AC-rész remek ütemben formálódik kész játékká.

A szeptemberi Ubisoft Forward eseményen megleptek minket a franciák, hiszen kapásból öt új Assassin's Creed játékot jelentettek be, az egyik projekttel kapcsolatban viszont komoly problémák adódtak. Az Insider Gaming forrásai szerint. Korábban is voltak arról híresztelések, hogy többen felmondtak a középkori Japán epizód rendezője, az abúzussal vádolt Jonathan Dumont miatt.Jó hír viszont, hogy a 16. századi Európában játszódó epizód, az Assassin's Creed: Codename Hexe munkálatai a tervek szerint haladnak, a projekt élére a Valhalla vezető írója, Darby McDevitt került. Könnyen előfordulhat tehát, hogy a boszorkányüldözős epizód hamarabb debütál majd, viszont addig sem maradunk Assassin's Creedes tartalmak nélkül, hiszen az Assassin's Creed Valhalla utolsó kiegészítője, a The Last Chapter DLC már elérhető.