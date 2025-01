Állítólag készül a Diablo IV Switch 2-re

A pletykák szerint a Diablo IV Switch 2 portja már készülőben van - legalábbis az eXputer szerzője, eXtas1s szerint, aki a múltban többek között már többször leplezett közelgő Game Pass címeket a hivatalos megerősítés előtt.

A legújabb videójában eXtas1s megerősíti a megbízható bennfentes, NateTheHate, a hónap elején tett állítását , miszerint a Halo: The Master Chief Collection és a Microsoft Flight Simulator érkezik a Switch 2-re. Azonban nem ezek az egyedüli Microsoft-portok, értesülései szerint aKijelentette, hogy egy Call of Duty is biztos és azt is felvetette, hogy a Fallout 4, a Starfield, a Tekken 8 és az Elden Ring is érkezhet a Switch 2-re, bár ezek inkább spekulációk, ellentétben a Diablo IV debütálásával. Igaz, a Microsoft által más konzolokra is megjelenő játékokkal kapcsolatos hírek nem nagy meglepetések, tekintve a céljukat, miszerint az Xbox-játékokat a lehető legtöbb eszközre el szeretnék juttatni.