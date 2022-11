Állítólag a No More Heroes alkotói egy AAA-s kategóriájú Alien-játékon dolgoznak

Érdekes pletykák láttak nemrégiben napvilágot, állítólag a No More Heroes alkotói, a Grasshopper Manufacturer egy AAA-s kategóriájú Alien-játékon dolgozik, Goichi Suda a manapság divatos túlélőhorror játékokból merít majd ihletet az új Alien-játékhoz.

A szivárogtató ezúttal az Insider Gaming csapata volt, a híroldal tudni véli, hogy jövő karácsonykor érkezik majd egy nagy költségvetésű túlélőhorror, ami az Alien-univerzumban fog játszódni., ami a Dead Space és a Resident Evil játékokból merít majd ihletet. A forrásaik szerint Szuda Góicsi (No More Heroes) stúdiója, a Grasshopper Manufacturer áll majd a projekt mögött.A játékkal kapcsolatban még sok a kérdés, pletykák szerint újgenerációs konzolokra, tehát PlayStation 5-re és Xbox Series X/S-re, valamint PC-re készül az Alienes túlélőhorror program. Az Alien-rajongók amúgy is el lesznek kényeztetve a közeljövőben, érkezik ugyanis az izometrikus stratégiai játék, az Aliens: Dark Descent , egy új Aliens akció-horror játék , emellett az Alien Isolation folytatásáról is felröppentek korábban a pletykák.