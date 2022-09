Megmutatta magát mozgás közben az izometrikus Aliens-játék, az Aliens: Dark Descent

A Tindalos Interactive és a Focus Entertainment közös fejlesztésű izometrikus stratégiai játéka, az Aliens: Dark Descent végre megmutatta magát mozgás közben is, a legutóbbi Disney & Marvel Games Showcase eseményen kaptunk egy kis ízelítőt a játékból.









Az Alienes program egy masszív single-player élménynek ígérkezik,, a sztori folyamán a xenomorfok invázióját kell majd visszavernünk.Fegyverek és eszközök széles választéka áll majd a rendelkezésünkre, madártávlatból nézhetjük majd az egyszerre intenzív és taktikus harcokat. A játék a klausztrofób horror helyett inkább a második Alien film, A bolygó neve: Halált fogja hangulatában megidézni.Változatos küldetések során kell majd boldogulnunk, lesznek olyanok, amiken 20 perc alatt átrohanunk, és persze olyan missziók is, amik egy órát is igénybe vesznek majd. Az Aliens: Dark Descent valamikor jövőre érkezik majd PC, PS4, PS5, Xbox One és Xbox Series X/S platformokra, Alien fanoknak szerintünk kötelező vétel lesz.A rövidke videót itt nézhetitek meg, 9:40-nél kezdődik az Aliens: Dark Descent előzetese, azért mi egy külön videóban beraktuk nektek a rövid gameplay-t is: