Állítólag a Disney is szeretne még több Indiana Jones játékot látni

Bár az Indiana Jones and the Great Circle még nincs egy hónapja, hogy megjelent, úgy tűnik, hogy az IP tulajdonosa, a Disney elégedett azzal, amit a Machine Games készített és még többet akarnak belőle.

Az Xbox Two podcast legutóbbi adásában a Microsoftos ügyekben jól értesült Jez Corden azt mondta, "hallotta, hogy a." Ez a beszélgetés elmondása szerint azután történt, hogy Douglas Reilly, a Lucasfilm Games alelnöke és vezérigazgatója is kifejezte érdeklődését további ostorcsattogtató kalandok iránt.Bár hivatalosan még nem jelentették be a folytatást, a Machine Games a játék The Order of Giants című DLC-jével van elfoglalva, amelynek még nincs megjelenési dátuma. Valamint a fejlesztők következő teendői között szerepel az akció-kalandjáték PS5-ös verziójának elkészítése, ami valamikor 2025 tavaszán várható.