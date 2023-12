Alig került fel a Netflixre, de máris dobogós helyen áll a Gran Turismo film

Egy kisebb sikertörténetnek tekinthető a Gran Turismo mozifilm, ami még az év elején megjelent a mozikban, nagyon jó kritikákat kapott, sőt rengeteg pénzt is hozott a Sony-nak, azonban a csapat itt nem állt meg.

Olyannyira nem, hogy a Gran Turismo mozifilm bár csak néhány napja került fel a Netflix kínálatába, ott azonban rögtön dobogós helyet sikerült megcsípnie magának, így a Leave the World Behind, valamint a The Super Mario Bros. Movie után őt találjuk az idei év legnépszerűbb Netflixes megjelenései között, ami nem kis teljesítmény.Persze nem lepődünk meg rajta, hiszena kérdéses alkotásnak, ami Jahn Mardenborough történetét dolgozza fel, aki a videojáték szeretetével vált igazi autóversenyzővé.A Game Channel kritikáját itt tudod elolvasni.