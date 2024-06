A The Thing: Remastered megvalósítja azt, amit 2002-ben nem engedett a technológia

A 2002-es klasszikus, a The Thing remastert kap és a Nightdive Studios készíti, amely több más klasszikus cím modernizálásában is közreműködött, mint például a System Shock és a Star Wars: Dark Forces

Az eredeti játék több mint két évtizeddel ezelőtt jelent meg PlayStation 2-re, Xboxra és PC-re, most Larry Kuperman, a Nightdive egyik vezetője a GamesRadarnak beszélt arról, hogy állnak hozzá a remasterhez. Elmondta, az akkori technológia korlátozta azt, amit a Computer Artworks 2002-ben elképzelt, de ők most tudják használni azt a keretrendszert, játékmotort.Hogy minden klappoljon, az eredeti fejlesztők közül csatlakozott két fő, ők segítenek abban, hogy a remaster összhangban legyen az eredetivel. A Steam oldala szerint akár, sőt az eredeti címben megtalálható bizalom és félelem mechanikát is frissítik.A The Thing több mint egy harmadik személyű lövöldözős játék, ugyanis az 1982-es, John Carpenter által rendezett horrorfilm közvetlen folytatása. A remaster megjelenési dátumát még nem erősítették meg, de a tervek szerint még idén megkapjuk PS5-re, PS4-re, Xbox Series X/S-re, Switch-re és PC-re.

