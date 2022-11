A tengeri ütközetekre fog koncentrálni a Sea of Thieves nyolcadik szezonja

A népszerű kalózos RPG, a Sea of Thieves fejlesztői, a Rare csapata továbbra sem hagy minket unatkozni, érkezik ugyanis a nyolcadik szezonja a játéknak, az új frissítés pedig a tengeri csatákra, a frakciók közti összecsapásokra és a PvP harcokra fog koncentrálni.

Ismét új szezonnak örülhetnek a Sea of Thieves tengeri rablói, a hajókra koncentráló hetedik évad után. Kalózaink ugyanis két táborra, a Servants of the Flame és a Guardians of the Fortune névre hallgató frakciókra szakadnak majd, a nyílt tengert járva pedig annyi lesz a feladatunk, hogy a riválisainkat a tenger fenekére küldjük és megszerezzük az összekotort kincseiket.Nem fogjuk a fél világon át üldözni a riválisainkat, kisebb méretű arénákban csapunk majd össze velük. Jutalmul fejleszthetjük majd a kapcsolatunkat a választott frakcióval, viszont a rizikó is magasabb lesz ezáltal. Új kozmetikai tárgyakat is kapunk, emellett új területek is megnyílnak majd Athena's Tavernben és a Reaper's Lairben. Az újdonságokra már nem is kell sokáig várnunk, a Sea of Thieves következő szezonja holnap bont majd vitorlát.

