A Take-Two Interactive szerzői jogi figyelmeztetést küldött a Goat Simulator 3-nak

A Take-Two Interactive információt kapott szerzői jogi visszaélés miatt a Goat Simulator 3 új, promóciós videója kapcsán, miután a kecskés szimulátor felvételébe belekerült a Grand Theft Auto 6-ról kiszivárgott játékmenet.

meet shaun, the npc pic.twitter.com/vT5kMwJKvC ? Goat Simulator (@GoatSimulator) December 19, 2022

A szóban forgó videó egy Shaun nevű NPC életét mutatta be, napi kalandjait fedezve fel a Goat Simulator 3 világában, a felvételen Shaun elárulja, hogy más NPC-vel kapcsolatos munkái is vannak és kiderül, hogy ő látható a Grand Theft Auto 6 év elején kiszivárgott játékmenetében.Annak ellenére, hogy csak néhány másodpercig volt látható, nem kellett sok idő ahhoz, hogy a Take-Two Interactive szerzői jogi figyelmeztetéssel lecsapjon a Goat Simulator 3 -ra. A bejegyzés továbbra is látható a hivatalos Goat Simulator 3 Twitter-oldalán, de a csatolt videó most azt írja, hogy "ezt a médiát a szerzői jog tulajdonosának bejelentésére válaszul letiltották".A Rockstar Games az év elején megerősítette, hogy a következő Grand Theft Auto játék fejlesztése már javában zajlik, a rajongók pedig egy nap arra ébredtek, hogy rengeteg játékmenet szivárgott ki egy új GTA játékról. A Rockstar Games megerősítette, hogy a következő GTA játék korai fejlesztési felvételei kerültek ki az internetre, a Goat Simulator 3 promóciós videójában látott