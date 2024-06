A Still Wakes the Deep horrorisztikus olajfúrójára merészkedhetünk

Majdnem pontosan egy év telt el azóta, hogy tavaly nyáron először bejelentették Still Wakes the Deep et, a The Chinese Room fejlesztőjének és a Secret Mode kiadónak narratív horrort ígérő új címe már elérhető Xbox Series X|S-en, PC-n és PlayStation 5-ön.

Az 1975-ben az Északi-tengeren, egy olajfúrótorony fedélzetén játszódó Still Wakes the Deep ben az életükért küzdhetünk, miközben egy kiismerhetetlen szörnyűség üldöz bennünket, amely a fedélzetre érkezett. Cameron "Caz" McLeary szerepében az összeomló fúrótornyon kutakodhatunk és kereshetjük a hazavezető utat.A sötét, fagyos északi-tengeri vizek vesznek körbe és minden kommunikációs vonal megszakadt és ketten vagyunk a fedélzeten ezzel a ismeretlen rémséggel. A fejlesztők feleltek az Amnesia: A Machine for Pigsért, az Everybody's Gone to the Rapture-ért és a Dear Estherherért, most a Still Wakes the Deep és a fizikai PS5-ös kiadás is megvásárolható.