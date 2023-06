Olajfúrón játszódó horrort jelentettek be Still Wakes the Deep címmel

Az Xbox Games Showcase-en mutatták be a Still Wakes the Deep et, egy első személyű narratív horrort, amelyet a The Chinese Room stúdió fejleszt Unreal Engine 5-ben és a Secret Mode adja ki.

A sztori szerint 1975-ben katasztrófa történik a Beira Dkerült. Egy munkásként az életünkért küzdünk egy kegyetlen viharban, veszélyes környezetben és a sötét, fagyos északi-tengeri vizekben. Minden kommunikációs vonal megszakadt és nincs kijárat, így szembe kell néznünk a fedélzetre érkezett borzalommal. Still Wakes the Deep egy visszatérést jelent a műfajhoz a The Chinese Room számára, korábban az Amnesia: A Machine for Pigsen, az Everybody's Gone to the Rapture-ön és a Dear Estheren dolgoztak. A cím 2024 elején jelenik meg Xbox Series X|S-en, PC-n a Steamen és az Epic Games Store-on keresztül, valamint PlayStation 5-ön.

Nézd nagyban ezt a videót!