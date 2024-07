A Star Wars: Outlaws fejlesztője elszakadna a tipikus Ubisoftos nyílt világú játékoktól

Magaslatok megmászása, jelölések a térképen, képességfák - ezek a főbb jellemzői a Ubisoftos játékoknak, de a Star Wars: Outlaws megpróbál kitűnni a sorból, ezt Julian Gerighty kreatív igazgató mondta a Gamesindustry-nek adott interjújában.

A Ubisoft többi nyílt világú játékának fejlesztőivel ellentétben a Star Wars: Outlaws -t a Massive Entertainment készíti és bár a kiadó tulajdonában van, nem tekinthető a Ubisoft "házon belüli" stúdiójának. Gerighty elmagyarázta, hogy a Massive Entertainment eléggé elkülönült a Ubisofttól és sok különböző tapasztalatot szerzett.Ezáltal a rajongóknakfog az Assassin's Creedhez és a Far Cryhoz. Sőt odáig ment, hogy maga a Star Wars [világa] adott ötleteket a csapatnak a különböző módszerekhez, mechanikákhoz.Kifejtette, hogy a Massive mindig is más volt, hiszen eredetileg egy független csapatként indult, majd az Activision stúdiója lett, így mindig is nagyon másképp gondolkodott és a DNS-e egészen más, mint a Ubisofté.