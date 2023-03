A Sony szerint a Starfield Xbox-exkluzivitása mutatja, hogy miért kell aggódni a CoD miatt

A Microsoft eredetileg azt mondta, hogy nem ösztönzi, hogy a Bethesda játékok Xbox-exkluzívak legyenek, de a Sony a Starfieldre hivatkozva bizonyítja, hogy a Microsoft nem teljesen megbízható, ha a Call of Duty multiplatformon tartásáról van szó.

A Sony éppen a múlt héten vetette fel, hogy a Microsoft kiadhatná a Call of Duty optimalizálatlan változatát is PlayStationre. Most a Sony az Egyesült Királyság Verseny- és Piacfelügyeleti Hatóságához intézett nyilatkozatában a Starfieldet használta bizonyítékként arra, hogy a Microsoft nem tudja garantálni, hogy a Call of Duty könnyen elérhető lesz PlayStationre.A Sony megjegyezte: a Microsoft eredetileg azt mondta, nem lenne ösztönözve arra, hogy megszüntesse, vagy korlátozza a ZeniMax játékok rivális konzolokon való megvásárolhatóságát, pedig a. Igaz, a Microsoft tavaly szó szerint aláírt egy szerződést a Nintendóval, ami garantálja, hogy a Call of Duty játékok legalább 10 évig megjelennek az utóbbi platformjain.A Microsoft a Sonyval is próbálkozik egyezséget kötni, de ennek részletei még nem nyilvánosak. Arra még várunk, hogy kiderüljön, a Microsoft üzlete valóban megvalósul-e vagy sem, de nem hivatalos hírek szerint pár napja az Európai Bizottságot sikerült meggyőzniük az Activision Blizzard felvásárlásának pozitívumairól.