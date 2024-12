A Sony is megerősítette, érdeklődik az Elden Ring fejlesztőjének anyacégéért

A Sony megerősítette, hogy érdekli a Kadokawa, a japán konglomerátum, amely számos anime és manga IP tulajdonosa, valamint az Elden Ring fejlesztője, a FromSoftware is hozzátartozik, most pedig a vevő is reagált.

Még múlt hónapban röppent fel , hogy a Sony tárgyalásokat folytat a Kadokawa megvásárlásáról, az értesülést később a FromSoftware tulajdonosa is megerősítette. Akkor közölték, hogy döntés még nem született, most pedig a Sony is elárulta: igaz, hogyAnnyit fűztek hozzá: "Nagyra értékelnénk, ha megengedné, hogy tartózkodjunk a további kommentártól". A Kadokawa alkalmazottai állítólag reménykednek abban, hogy a Sony esetleges felvásárlása befejeződik, ugyanis a vállalat jelenlegi vezetésével kapcsolatban vannak problémák.