Megerősítették, a Sonyhoz kerülhet az Elden Ring fejlesztőjének anyacége

A FromSoftware (Elden Ring, Dark Souls) anyavállalata, a Kadokawa megerősítette, hogy szándéknyilatkozatot kapott a Sony-tól a vállalat felvásárlására, amely így egy rakás anime- és mangamárkát is magában foglalna.

A hét elején a Reuters két, az ügyet ismerő forrásra hivatkozva arról számolt be , hogy a Sony és a Kadokawa között folyamatban vannak a tárgyalások. Most utóbbi közölte, hogy nem jelentették be, de tényleg kaptak szándéknyilatkozatot a társaság részvényeinek megvásárlására., de ha a jövőben "olyan tények merülnek fel, amelyeket be kell jelenteni, időben és megfelelő módon megtesszük". Szóval a részleteket még várhatjuk, mindenesetre a Kadokawa részvényeinek árfolyama a felvásárlás hírére megugrott és 23%-os emelkedéssel minden idők legmagasabb értékét érte el.