A Slipknot zenekar promózza a Shin Megami Tensei V: Vengeance-t

Az Atlus kiadta az utolsó promóciós videókat a tegnap megjelent Shin Megami Tensei V: Vengeance hoz, az egyik trailerben az ikonikus heavy metal zenekar, a Slipknot is szerepel - a játék PC-re, PS4-re, PS5-re, Xbox Series X|S-re, Xbox Onera és Switch érkezett.

A felvételen a Slipknot társalapítója és ütőhangszerese, M. Shawn Crahan (Clown), Eloy Casagrande dobos és az "új srác" a Shin Megami Tensei V: Vengeance által ihletett maszkjukról beszéltek. A három zenész megosztotta benyomását a játék démonai, Gurulu, Daemon és Loup-Garou által inspirált álarcokról.Az új cím az eredeti játék történetét is bemutatja, valamint egy új történetszálat, a Canon of Vengeancet is. A játékés hangulatos zenét ígér a posztapokaliptikus Tokióban. A Shin Megami Tensei V: Vengeance már megjelent, a Game Channel tesztje pedig itt olvasható

