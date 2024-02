A Silent Hill 2 Remake a fejlesztés végső fázisában van

Bár csak egy felújítás, a Silent Hill 2 Remake az utóbbi évek egyik legjobban várt horrorjátéka, ennek ellenére a néhány héttel ezelőtti trailerig csend volt a projektről, a Konami és a Bloober pedig egymást okolta a hírek hiányáért.

Most azonban már beindult a kampány, hiszen a Konami producere, Motoi Okamoto nemrégiben a Famitsunak beszélt a játékról, ami természetesen arra a témához is elvezetett, hogy mikor számíthatunk rá. Bár, megjegyezte, hogy a "fejlesztés végső fázisában" van a remake.Úgy fogalmazott: "játékként a Silent Hill 2-t úgy képzelhetitek el, ahogyan azt mindenki elképzeli, és a mai korban is könnyen játszható, gyönyörű látványvilággal." Nem derült ki, hogy hibajavításokra, grafikai dolgokra gondolt-e, vagy van még mit fejleszteni esetleg, de úgy tűnik, egyre közelebb kerülünk a megjelenéshez.