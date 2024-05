A Redfall offline módján dolgozott a csapat, mielőtt az Xbox bezárta a stúdiót

Tegnap derült ki, hogy az Xbox bezárja a Bethesda négy fejlesztőstúdióját is és a Redfall t fejlesztő Arkane Austin az egyik, miközben a csapat állítólag épp a vámpíros lövölde nagyszabású frissítésén dolgozott.

Az IGN forrásai szerint az Arkane Austin a játék DLC-in és frissítésein dolgozott abban a hitben, hogy hamarosan megjelenik, amíg kedden be nem jelentették, hogy a stúdió bezár és minden fejlesztés leáll. Állítólag, amely a rég várt offline módot hozta volna el.Most, hogy a játék fejlesztése leállt, úgy tűnik, az offline mód soha nem jut el hozzánk, így fennáll a lehetősége annak, ha a Microsoft úgy dönt, hogy kikapcsolja a Redfall online szervereit, a játék játszhatatlanná válik, még azoknak számára is, akik egyjátékos módban szeretnék végigjátszani.Ez még nem minden: a Hero Pass DLC 2024 halloweenje körül jelent volna meg, de a bezárás miatt ezt a tartalmat is törölték és a visszatérítéseket már elindították.