A PSN-követelmény miatt pontozzák le PC-n a Horizon Zero Dawn Remasteredet is

Idén a Sony több első féltől származó játékot is kiadott a Steamen, amelyek többsége vegyes véleményeket kapott, mivel a PlayStation Network fiókkal való bejelentkezés feltétel volt.

A God of War: Ragnarok volt a legutóbbi játék, de a Concord (RIP), a Ghost of Tsushima és a Helldivers 2 is így járt, a tegnap megjelent Horizon Zero Dawn Remastered is ugyanerre a sorsra jutott, mivel ehhez is PSN-fiókra van szükség. Azkapott, a legtöbbjük a PlayStation bejelentkezési követelményei miatt.Ezen kívül még említették a ritkán előforduló összeomlási problémákat és az internetkapcsolat szükségességét, annak ellenére, hogy egy egyjátékos címről van szó. Mindenesetre cikkünk írásakor 331 vélemény 61 százaléka pozitív, a Game Channel tesztjét pedig itt olvashatjátok