A pletykák szerint új fejlesztő dolgozik a Horizon: Zero Dawn remake-en

Pletykák keringenek arról, hogy a Horizon: Zero Dawn PS5 remakejének fejlesztése a franchiset alkotó Guerilla Games bevonása nélkül valósul meg, állítólag egy másik csapatnál fejlesztik, amely a PlayStation egyik belső stúdiója.

A kiszivárgás az iparági bennfentes Colin Moriarty jóvoltából történt, aki a Sacred Symbols podcastjénak új epizódjában felfedte, hogy a Horizon: Zero Dawn PS5 remake-et nem a Guerilla Games fejleszti. A játék remake, vagy remasterelt verziójával kapcsolatos pletykák először 2022 októberében jelentek meg, ami arra utalt, hogy a játék már úton van a PlayStation 5-re.Bár a projektről még mindig kevés információ áll rendelkezésre,. Ez nem is lenne meglepő, hogy a Guerilla Games nem vesz részt ebben, mivel jelenleg a Horizon Forbidden West: Burning Shores jelentős bővítésén, valamint a Horizon: Call of the Mountain fejlesztésén dolgoznak.Az első hírek szerint a Horizon: Zero Dawn rengeteg újdonságot hoz, átdolgozott textúrákat, továbbfejlesztett animációkat, karaktermodelleket, miközben megtartja az eredeti játékmenet alapvető elemeit.