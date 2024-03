A PlayStation nyugdíjba vonuló főnöke 160 millió eladott PS2-vel búcsúzott

A hivatalos PlayStation Podcastben a nyugdíjba vonulása alkalmából adott interjút Jim Ryan, a Sony Interactive Entertainment távozó főnöke azt állította, hogy a PlayStation 2-ből összesen 160 millió darabot adtak el.

Amikor megkérdezték, hogy mit társít a 2000-es évekhez, Ryan így válaszolt: "Azt mondanám, hogy 160 milliót, ami az eladott PS2-k száma." Bár már most is minden idők legkelendőbb konzolja, a korábban közölt PS2 eladott példányszáma 155 millió körül volt.Mivel a Sony már régóta nem számol be a második generációs konzol eladásairól, valószínűleg ez az. A Sony szeptemberben jelentette be, hogy Ryan 2024 márciusában visszavonul, miután közel harminc évet töltött a PlayStation üzletágban.