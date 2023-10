A pankrátor Randy Orton fizetett azért, hogy felfejlesszék az Elden Ring karakterét

A WWE-s Randy Orton állítólag legalább 1000 dollárt (368 ezer forint) fizetett egy játékosnak, hogy szintet lépjen Elden Ring karakterével, ami megmagyarázza, hogyan érte el tavaly ilyen gyorsan az ötszázhuszonhetedik szintet.

527 lol — Randy Orton (@RandyOrton) April 26, 2022

Az Elden Ring nagy dobás volt tavaly, mi is az év egyik legjobb játékának választottuk és nem titok, hogy a játék több hírességet is elért. Az egyik meglepetés Randy Orton teljesítménye volt, aki elég gyorsan eljutott az 527. szintre, most, másfél évvel később kiderült, hogyan csinálta.A The Insiderz, a WWE tag team duó, Brennan Williams és Mansoor Al-Shehail által vezetett csatornán azt állította a páros: Orton korábban azt mondta nekik, hogy "ku*va nehéznek" találja a játékot, és úgy döntött,a 100. szintig és nagy előnyt szerezzen.Bár Orton elismerte, hogy a játék elején fizetett a 100. szintre való eljutásig, nem derült ki, hogy a további szintlépéshez kért-e segítséget, vagy pedig saját maga jutott el erre a szintre. Orton állítása szerint április 26-án érte el az 527. szintet, két hónappal az Elden Ring indulása után.

