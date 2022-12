A next-gen The Witcher 3-ban is felbukkant a Cyberpunk 2077 rejtélyes számsora

Érdekes összefonódásokat találtak a Cyberpunk 2077 és a The Witcher 3: Wild Hunt next-gen változata között, a cyberpunk RPG két éve megoldatlan rejtélye ugyanis egy utalás formájában felbukkant nemrégiben Ríviai Geralt felújított kalandjában.





Alig néhány napja jelent meg a The Witcher 3: Wild Hunt next-gen frissítése, a technikai problémák ellenére rengeteg játékos öltötte fel újra a szörnyvadász köpenyt. Egy xLetalis nevű youtuber pedig érdekes kapcsolódásra lelt a játékban, nevezetesen a Cyberpunk 2077 egyik megoldatlan talányával,A rejtélyes számsor Night City különböző pontjain is felbukkan számos szobron, eddig senki sem jött rá, hogy mi célból. A The Witcher 3: Wild Hunt next-gen változatában pedig Velen délkeleti részén található három romot meglátogatva juthatunk el egy titkos terembe, ahol találunk egy hasonló szimbólumot, mint ami a Cyberpunk 2077 szobrán szerepel.Természetesen ez nem a véletlen műve, a CD Projekt Red korábban már megerősítette, hogy van megfejtése a két éve megoldásra váró FF:06:B5 rejtélynek. Ki tudja, lehet, hogy eddig mindenki rossz helyen kereste a válaszokat.

