A nagy leértékelés közepette megdöntötte a rekordját a Battlefield V

Battlefield V folytatja visszatérését, az EA 2018-ban megjelent második világháborús lövöldéje megdöntötte Steam-rekordját az egyidejű játékosok számában úgy, hogy 92 százalékos kedvezménnyel érhető el az áruházban.

Úgy tűnik, a felhasználók megragadták az alkalmat, hogy a Battlefield 2042 alig egy hónappal ezelőtti feltámadása után visszatérjenek a sorozat egy másik címéhez. A feltámadásnak köszönhetően a játék megelőzte a Baldur's Gate 3-at és a Left 4 Dead 2-t a Steamen és közel került a Call of Duty MW3-hoz, ami a játékosokat illeti.A hatalmas őszi Steam-kiárusítás alkalmával a Battlefield V mindössze 1.500 forintba kerül és aki szeretné, az még november 28-ig hozzájuthat. Vélhetően az akció miatt rengeteg játékos lépett be, a Steam Charts pénteki adatai szerinta korábbi, 2021 augusztusában felállított 89.814-es rekordot. Battlefield V ezzel karnyújtásnyira került a Call of Duty-hoz, bár az utóbbi franchise új címe egy kicsit előrébb jár a 127.692 egyidejű játékos 24 órás csúcsával.