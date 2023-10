Az ingyenes hétvége után is megmaradt a Battlefield 2042 lendülete

Battlefield 2042 új rekordot állított fel az egyidejű játékosok számában a Steamen, felülmúlva a korábbi csúcsot, az ingyenes hétvége és hatalmas leértékelés rengeteg új játékost vonzott, közülük többen maradtak is.

Az EA nemrég minden platformon lehetővé tette, hogy ingyen játszhassunk a Battlefield 2042 -vel, miközben hatalmas kedvezményt is kínált a megvásárlására. Az ingyenes hétvége alatt többen játszottak vele , mint a megjelenéskor és úgy tűnik, sikerült megőrizniük a játékosbázist, mivel ismét megdöntötte az egyidejű felhasználók csúcsát.A SteamDB adatai szerint a Battlefield 2042 -nek sikerült elérnie a 105 697 fős játékos-csúcsot a Steamen, de ez rekord azóta ismét megdőlt 107 376-tal. Ez azértfigyelembe véve. Közben elindult a hatodik évad is, amely újabb életminőségi fejlesztést is kínál, például jobb járműkezelést és célzássegítőt a kontrollerrel játszók számára.