A Microsoft szerint a Sony miatt nem kerülhet be a Game Pass-be a Call of Duty

Tovább folytatódik az adok-kapok a Microsoft és a Sony között az Activision Blizzard felvásárlása kapcsán, a Redmondi vállalat szerint korántsem véletlen, hogy a Game Pass kínálatában nem érhetőek el a Call of Duty epizódok.

Visszatérő téma az utóbbi időkben a Call of Duty-sorozat Xbox-exkluzívvá válása, amit a Sony mindenáron próbál megakadályozni, pl. nemrégiben a japán vállalat fejese, Jim Ryan személyesen repült Brüsszelbe panaszt tenni emiatt.Eddig leginkább a széria exkluzivitása volt a középpontban, viszont könnyen előfordulhat, hogy a felvásárlást követően a sorozat a Game Pass kínálatába is bekerülne. A Microsoft által a brit versenyhivatalhoz benyújtott dokumentum szerint viszont ez nem lehetséges, szerintükA Microsoft szerint a felvásárlást követően nem lennének azonnal elérhetőek a Call of Duty sorozat részei a szolgáltatás előfizetői számára, várnunk kellene egy ideig a Game Passos debütálásra. Egyes források szerint a Modern Warfare 2, a Warzone 2.0 és a Treyarch következő Call of Duty-epizódja szerepel az Activision és a Sony közötti szerződésben.