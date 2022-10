A Sony főnöke személyesen tett panaszt az Activision Blizzard felvásárlása kapcsán

Úgy tűnik, hogy a Sony továbbra sem törődött bele abba, hogy a Microsoft bejelentkezett az Activision Blizzard felvásárlására, a japán vállalat fejese, Jim Ryan személyesen repült Brüsszelbe panaszt tenni a felvásárlással kapcsolatban.

Mind a filmiparban, mind a játékvilágban komoly problémát szokott okozni, ha egy stúdió túlságosan is sok mindenre ráteszi a kezét. A játékiparban jelenleg pont ez zajlik, hiszen a Microsoft a ZeniMax / Bethesda után az Activision Blizzardot is kiszemelte magának.A Sony nem véletlenül aggódik a vásárlással kapcsolatban, hiszen könnyen előfordulhat, hogy a Call of Duty-sorozat Xbox-exkluzívvá válna a vásárlást követően. A Video Games Chronicle megbízható forrásokra hivatkozva úgy tudja, hogyaz üzlettel kapcsolatban.Közben a Microsoft hivatalosan is beadta a vásárlási kérelmet az Európai Bizottsághoz, az EB pedig november 8-at adta meg határidőnek: ekkor fogják eldönteni a versenybiztosok, hogy jóváhagyják-e az üzletet, vagy pedig további vizsgálatot rendelnek el. Az ügy tehát még koránt sincs lezárva, kíváncsian várjuk a további fejleményeket.