A Microsoft a Hi-Fi Rush-hoz hasonló játékokat szeretne

Egy nappal azután, hogy a Microsoft bejelentette, bezárja négy játékstúdióját, Matt Booty, az Xbox Game Studios vezetője beszélt a részleg jövőbeli céljairól és a hallgatók elég meglepő elképzeléseket tudhattak meg.

A The Verge szerint Booty az alkalmazottaknak arról beszélt,adnak nekik. Furcsa volt hallaniuk ezt az elképzelést, ugyanis nemrég zárták be a japán Tango Gameworks-öt, amely a Hi-Fi Rush -t készítette.Az említett cím mindössze négy hónappal a megjelenése után elérte a 3 millió játékost és számos elismerést zsebelt be. Vagyis a Tango Gameworks pontosan azt adta a Microsoftnak, amire Booty szerint szükség van: egy kicsi, kreatívan egyedi, nagyra értékelt, díjnyertes játékot. Lényegében az Xbox vezetői nem tudták felismerni, mit tartottak a kezükben, vagy egyszerűen nem tudták, hogyan használják ki.