A Life by You törlése után a Paradox bezárta a fejlesztőstúdiót

Ez egy nehéz és drasztikus hír a Tectonic munkatársainak, akik keményen dolgoztak a Life by You Early Access kiadásán. Sajnos az egyetlen projektjük törlésével nehéz döntést kellett hoznunk, és be kellett zárnunk a stúdiót. Nagyon hálásak vagyunk a kemény munkájukért, amellyel megpróbálták a Paradoxot egy új műfajba vinni.