A Life by You törlése óta a Paradox nem mondott le egy újfajta életszimulátor létrehozásáról

Nagy volt az izgalom a Life By You kapcsán, de a sorozatos késések után a The Sims kihívójának szánt szimulátort júniusban elvetették , most egy londoni eseményen a Paradox vezérigazgatója, Mattias Lilja ismét kitért a törlésére.

A Rock Paper Shotgunnak nyilatkozva Lilja elárulta, hogy a Paradox nem adta fel az életszimulációs játék elkészítését. Szerinte jó ötlet lenne megtalálni azt az alapcsapatot, akik meg akarják csinálni nekik ezt a játékot és újra meg kellene próbálniuk, ha hasonló lehetőségük lesz.A Paradox szerint a Life By You egyik problémája az volt, hogy nem volt elég hosszú prototípus-fejlesztési szakasza és a Paradox számára pénznyelővé vált. Lilja kifejtette, hogyvégezniük és sok prototípust készíteniük, mielőtt belevágnának a nagy munkába.Henrik Fahraeus, a Paradox kreatív igazgatója egy másik interjúban hasonlóan őszintén nyilatkozott, mondván, hogy a Life By You vizuálisan nem volt elég jó és egyszerűen nem nyújtott volna jobb élményt, mint a The Sims. Egyetért abban, hogy egy életszimulációs játéknak még mindig van értelme a Paradox számára és ezen a kiadó a jövőben gondolkodni fog.