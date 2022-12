A LEGO Builder's Journey az Epic Games Store mai ajándéka

Javában dübörög az Epic Games Store karácsonyi akciója, a digitális bolt minden egyes nap ingyenes játékokkal lep meg minket, a mai meglepetés az építkezős kocka-kaland, a LEGO Builder's Journey, amiben a saját LEGO szettünket is szabadon megalkothatjuk.

Ahogy arról korábban mi is beszámoltunk, az Epic Games Store egészen december 31-ig különféle ingyenes játékokkal készül a gamerek számára. Minden egyes nap délután 5-kor derül ki az aznapi ajándék, ami ma a LEGO Builder's Journey című építkezős puzzle-kaland.A játék kicsiknek és nagyoknak egyaránt ajánlott, számos játékmódban hívhatjuk elő a kreatív énünket. Építhetünk előre meghatározott szetteket, követhetjük az utasításokat, vagy éppen dönthetünk úgy is, hogy, teljesen szabadon is építkezhetünk, csak a kreativitásunk szabhat határt.Számos kihívás, kreatív mód és fotó mód is vár majd ránk. Akit nem hoz lázba a LEGO, az se csüggedjen, holnap délután ismét egy újabb meglepetés vár majd ránk. Aki szeretne újra átélni a gyerekkorát, az holnap délután 17:00-ig töltheti le az Epic Games Store-ból a LEGO Builder's Journey-t a GET gombra kattintva , nem árt tehát sietni.

