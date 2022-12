Az év végéig minden nap ingyen játékot ad az Epic Games Store

Idén is elindította karácsonyi akcióját az Epic Games Store, aminek részeként a digitális bolt az év végéig minden egyes nap előáll majd egy ingyen letölthető videojátékkal.

Az akciónak köszönhetően december 31-ig 24 óránként érdemes lesz követni a bolt ajánlatait annak ellenére is, hogy fogalmunk sincs, milyen címekkel készült a csapat, de a korábbi évek mintájára biztosan lesznek nagyobb durranások az idei évben is, méghozzá a kisebb indie címek mellett.A karácsonyi szezon első ingyen játéka egyébiránt a Bloons TD 6 lett, mely az egyik legjobb tower defense videojátékként ideális lett kezdésnek, és most ne habozzatok sokáig a begyűjtésével, mert minden délután öt órakor jön a csere, avagy a következő ingyen játék.