A küszöbön áll a Metal Gear Solid sorozat újjáélesztése

Andy Robinson, ismert iparági bennfentes a Metal Gear Solid-sorozat közeli újjáélesztésére utalt, ez a fejlemény egybecseng egy nemrégiben megjelent pletykával.

I hope PlayStation fans are Geared up for this https://t.co/9xfDogHiGn ? Andy Robinson (@AndyPlaytonic) May 17, 2023

Eszerint a Konami és a PlayStation exkluzív megállapodást kötött a Metal Gear Solid 3: Snake Eater remakeről. A következő PlayStation Showcase bejelentését követően Robinson a Twitteren jelezte, hogy azmajd.Bár a bennfentes nem részletezte rejtélyes tweetjét, mely szerint a rajongók "készüljenek fel" a showcasere, az ezzel kapcsolatos korábbi hírek szerint a remake a legvalószínűbb jelölt az eseményen való megjelenésre. A PlayStation Showcase a tervek szerint május 24-én lesz, a Sony a szokásoknak megfelelően a Twitchen és a YouTubeon is közvetíti.Azt még nem tudni, hogy a Metal Gear Solid-sorozat a közvetítés egyik csúcspontja lesz-e, feltéve, hogy egyáltalán megjelenik, mert várhatóan a Marvel's Spider-Man 2-t és a Final Fantasy XVI-t is bemutatják, de a The Last of Us multiplayer játéka is előkerülhet.