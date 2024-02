A készülő Crazy Taxi reboot igazi AAA-cím lesz

A Japan Times új cikke a Sega 2021 decemberében alapított Sapporo Stúdiójával foglalkozik, amely a Sega különböző játékainak fejlesztésében segít és elmondásuk szerint a Crazy Taxi közelgő rebootja egy triple-A játék lesz.

A cikk egy részében Takaya Segawa, a Sapporo Studio elnöke és a Sega vezető tisztségviselője elmagyarázza a stúdió szerepét és a játékokat, amelyeken együttműködnek. Olyan címekért felelősek, mint például a Phantasy Star Online 2: New Genesis és a Hatsune Miku: Colorful Stage, majd felhozta a Crazy Taxi rebootját."Mi is részt veszünk az" - mondta és hozzátette azt is, hogy jelenleg nincsenek önállóan fejlesztett címeik, de a jövőben szándékunban áll belefogni. Az eredeti Crazy Taxi 1999-ben játéktermi játékként érkezett, de sokkal népszerűbb lett, amikor 2000-ben megjelent Dreamcasten.A játéknak számos folytatása és spin-offja született, de a sorozat utolsó teljesen új, fő része a Crazy Taxi 3: High Roller volt, amely 22 évvel ezelőtt jelent meg Xbox-exkluzívként. A Sega a decemberi The Game Awardson jelentette be , hogy új rebootot kap a Jet Set Radio, a Streets of Rage, a Golden Axe, a Shinobi és a Crazy Taxi.