Öt Sega cím kap rebootot, köztük van a Crazy Taxi és a Jet Set Radio is

A The Game Awards eseményen a Sega bemutatta új kezdeményezését, melynek részeként öt ikonikus franchise kapcsán készülnek új játékok: Crazy Taxi, Golden Axe, Jet Set Radio, Shinobi és Streets of Rage.

A régi IP-ket feltámasztó projektjeik eltérő fejlesztési fázisban vannak és az. Az első címeket most jelentették be, a Crazy Taxiban egy nyitott világban navigálhatunk, hogy eljuttassuk utasainkat a célállomásukra, mielőtt lejár az idő. A Golden Axe Egy hack and slash, közelharcra épülő sorozat, amely a szörnyek, kardok és mágia fantáziavilágában játszódik.A Jet Set Radio ötvözi vad közlekedést Tokyo városában a gördeszkázással, a graffitiken keresztül történő önkifejezéssel és az utcai lázadó témákkal. A Shinobiban speciális támadásokkal küzdhetünk meg az ellenségekkel, a Streets of Rage pedig a gyors harcot ötvözi jó kis zenékkel.A további részleteket, beleértve a játékok hivatalos címét, megjelenési dátumát és platformjait a jövőben mutatják be.

