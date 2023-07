A Kereskedelmi Bizottság elbukta a pert a Microsoft ellen

Hivatalossá vált, hogy a Microsoft megnyerte a Szövetségi Kereskedelmi Bizottság (FTC) elleni pert, ami azt jelenti, hogy a vállalat most már rendelkezik az amerikai szabályozó hatóság jóváhagyásával ahhoz, hogy folytassa az Activision Blizzard felvásárlását.

Our statement on today's decision: pic.twitter.com/jRDD8PhBeT — Brad Smith (@BradSmi) July 11, 2023

Jacqueline Scott Corley bíró úgy döntött, hogy elutasítja az FTC tiltó végzés iránti kérelmét, a Microsoft pedig lezárhatja az üzletet a közelgő július 18-i határidő előtt. A döntést követően a Microsoft elnöke, Brad Smith tudatta, figyelmük most ismét az Egyesült Királyságra összpontosul, mérlegelik, hogyan lehetne módosítani az üzletet, hogy a CMA-nak is megfeleljen.Corley bíró kifejtette: a Microsoft írásban, nyilvánosan és a bíróságon is vállalta, hogy a, megjelenik a Switchen is és megállapodást kötött, hogy az Activision tartalmait először hozza el több felhőalapú játékszolgáltatáshoz.A bíróság megállapította, a FTC nem bizonyította, hogy az összeolvadás csökkentené a versenyt, éppen ellenkezőleg, a rendelkezésre álló bizonyítékok arra utalnak, hogy a Call of Duty és más Activision-tartalmakhoz a fogyasztók nagyobb mértékben férhetnek hozzá.