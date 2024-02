A karakterekre koncentrál az Alone in the Dark új kedvcsinálója

Újabb előzetessel jelentkezett a remélhetőleg márciusban megjelenő felújított Alone in the Dark, ezúttal megismerhetjük a Derceto Manor lakóit, akik állítólag másképpen viselkednek majd attól függően, hogy kit irányítunk.

