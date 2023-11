Gameplay trailert kapott az Alone in the Dark

Rengeteg új játékmenet-jelenetet, ijesztő ellenséget és sejtelmes környezetet láthatunk a felújított Alone in the Dark új trailerében, a Looking for Jeremy-ben, amelyet az októberi megjelenés helyett decemberre toltak az ősz folyamán.

Az alábbi,a két főszereplő, Edward Carnby és Emily Hartwood megérkezik a kísérteties Derceto Manorba. Ahogy a címből is kiderül, a páros gyorsan nekilát Jeremy felkutatásának, a kedvcsináló pedig Edward hátborzongató utcákon való sétáját mutatja, mielőtt néhány ellenséggel találkozna.Emily útja nem megy ilyen simán, hiszen egy újabb vágást követően szinte azonnal belefut néhány rosszarcba, akiket kénytelen szétlőni. Bármelyik karakterként végigjátszhatjuk a történetet, bár a THQ Nordic azt ígéri, hogy mindegyik hős más-más megközelítést ad a történetre. A játék különböző környezeteit is bemutatja a trailer, a már említett utcák mellett mocsarasnak tűnő farmok és a kastély világosabb részei is előkerültek.

