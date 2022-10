A játékmenetre koncentrál a Need for Speed Unbound legújabb előzetese

Friss gameplay videóval lepett meg minket az EA, ezúttal a Need for Speed Unbound illegális versenyeibe és a játékmenetbe nyertünk betekintést, emellett a verdáink tuningolásából, testreszabásából is kaptunk egy kis ízelítőt.

A friss videóanyag ügyesen összefoglalta azt, hogy nagyjából mit is várhatunk majd az új NFS-epizódtól. A Need for Speed Unbound jól láthatóan a régi Need for Speed epizódok hangulatát próbálja megidézni, a pörgős éjszakai versenyek soránNappal sem fogunk unatkozni, a Most Wanted-ből ismerős főnökök itt is visszatérnek majd, a bossok legyőzése mellett pedig a verdák és a karakterünk tesreszabására is kell majd időt szánnunk. A rajzfilmes, színesen villogó effektek természetesen ezúttal is terítékre kerültek, viszont jó hír, hogy az animés elemeket kikapcsolhatjuk majd. Need for Speed Unbound december 2-án parkol le PC-re, PS5 és Xbox Series konzolokra, az EA által közzétett blogbejegyzés alapján pedig nem fogunk unatkozni, a sztori mellett különféle kihívások, ugratások és egyéb mutatványok is várnak majd ránk két verseny között.

Nézd nagyban ezt a videót!