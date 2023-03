A hatóságok nagyon kíváncsiak a Microsoft megállapodásaira a Nintendóval és az Nvidiaval

A Szövetségi Kereskedelmi Bizottság (FTC) több információt szeretne kapni a Microsoft-tól a Nintendóval és az Nvidiaval nemrég kötött megállapodásairól, valamint a Zenimax és az Activision Blizzard tartalmaira vonatkozó kizárólagossági terveiről.

Ez most derült ki a benyújtott új dokumentumokból, amelyek felvázolják, hogy az FTC-nek milyen problémái vannak az eddig bemutatott anyagokkal kapcsolatban. Szerdán a Microsoft bejelentette, hogy újabb tízéves megállapodást kötött a japán Ubitus felhőalapú játékokkal foglalkozó céggel az Xbox PC-s játékok, valamint az Activision Blizzard címeinek elérhetőségére a felvásárlás lezárása után.Ezt követte a Call of Duty Nintendo platformokra való eljuttatásáról szóló megállapodás, valamint a 10 éves partnerség az Nvidiával, hogy az Xbox PC-s játékait GeForce Now-ra hozzák. A ZeniMaxot, a Fallout és Elder Scrolls fejlesztő Bethesda anyavállalatát 2021-ben vásárolták fel, azóta a korábban multiplatformra tervezett címek, mint például a Starfield, csak a Microsoft konzoljain fognak megjelenni.A hatóságok most "a Microsoft következő generációs játék-ökoszisztémájával kapcsolatos dokumentumokat" is bekérte. Ez utalhat a vállalat jövőbelijátékterveire. Az FTC azt is kéri, hogy az Activision mutasson be több olyan dokumentumot, amely az eljárás korábbi szakaszából hiányzott.