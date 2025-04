A Hang Nélkül: Első Nap rendezője felel a Death Stranding mozifilmért

A Hang Nélkül: Első Nap (2024) rendezőjét, Michael Sarnoskit bízták meg Hideo Kojima-féle Death Stranding megfilmesítésével, a Deadline szerint a jelenlegi projektje, a The Death of Robin Hood befejezése után kezd el dolgozni az adaptáción.

Azt egyelőre nem tudni, hogy az eredeti alkotó, Hideo Kojima mennyire vesz részt a projektben, azonban a Kojima Productions az A24 filmóriással közösen gyártja a filmet. A Deadline forrásai szerint, amelyhez Lars Knudsen és az Ari Aster-féle Square Peg producerként is csatlakozott.Jó előjel lehet, hogy a Hang Nélkül: Első Nap tavaly nyáron került a mozikba, és világszerte több mint 250 millió dollárt hozott. Sarnoski jelenleg a The Death of Robin Hoodon dolgozik az A24-nél Hugh Jackman és Jodie Comer főszereplésével.