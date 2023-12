Kiderült, hogy ki készíti a Death Stranding mozifilmet

Nagy izgalom lett úrrá a rajongókon, amikor kiderült, hogy készül a Death Stranding mozifilm, amiről hónapok óta gyakorlatilag csak ennyi információnk volt, azonban most végre egy újabb fontos tényről hullt le a lepel.

Miután ugyanis a csapat idő előtt kiszivárogtatta egy pólóval, a Kojima Productions hivatalosan is megerősítette, hogy a független háttérrel rendelkező A24 csapatát bízták meg azzal a feladattal, hogy filmet készítsenek a Death Stranding alapján.Hogy a rendezői székbe ki ülhet majd bele, azt továbbra homály fedi, azonban, hiszen több nagyszerű produkció is köthető hozzájuk, így például a Beszélj hozzám vagy az Oscar-díjat is nyert Minden, mindenhol, mindenkor.