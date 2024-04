A Final Fantasy XVI sikeresen vonzotta a fiatalabb felhasználókat is

A tavalyi megjelenés előtt a Square Enix azt mondta, hogy a szélesebb piac elérése érdekében úgy döntött, hogy a Final Fantasy XVI nem tartalmaz körökre osztott harcot - úgy tűnik, hogy ez a célkitűzés sikerült.

A DLC-k igazgatója, Takeo Kujiraoka a Push Squarenek elmondta, hogy a Final Fantasy XVI akcióalapú harcai bizonyos mértékig segítettek a kiadónak elérni ezt a célt. A felméréseik szerint a Final Fantasy XVI -tal, annak ellenére, hogy a sorozat játékosai inkább a magasabb korosztály felé hajlanak.Hozzátette, ez nem jelenti azt, hogy az összes jövőbeli Final Fantasy játék a XVI-hoz hasonló irányt fog követni, de új lehetőségeket nyitottak meg a sorozat jövőbeli részein dolgozó fejlesztőcsapatok előtt. A cím első fizetős DLC-je, az Echoes of the Fallen már elérhető , a második, a The Rising Tide pedig csütörtökön kerül az áruházakba.