The Rising Tide címmel április 18-án jön a következő Final Fantasy XVI DLC

Továbbra sem hagyja magára a kellemes népszerűségnek örvendő Final Fantasy XVI -t a Square Enix csapata, lévén bejelentették, hogy a tervek szerint pontosan április 18-án már érkezik a játék soron következő letölthető tartalma.

A The Rising Tide címre keresztelt DLC az 1.30-as ingyenes frissítés mellett jelenhet meg, a tervek szerint pedig a 20 dolláros árcédulát képviseli majd, de érdemesebb megvenni az Expansion Pass-t, ami 25 dollárért nemcsak ezt a bővítményt, hanem a korábban kiadott Echoes of the Fallent- is tartalmazza.Hogy mit találhatunk a The Rising Tide bővítményben? Az alábbi trailer részeként mindent gondosan bemutattak a készítők, így, és a további extrákat.

