A fejlesztők állítják, nem állítják úgy le a The Texas Chain Saw Massacret, mint a Friday the 13th-t

The Texas Chain Saw Massacre a Gun Interactive és a Sumo Nottingham új projektje és négy nap múlva megjelenik, a Gun áll a Friday the 13th mögött is, amely sajnos 2020-ban licencproblémák miatt leállította a szervereit.

A fejlesztők tanultak a Friday the 13th tapasztalataiból és megerősítették, hogy a The Texas Chain Saw Massacre nem fog ugyanúgy végződni. A PCGamesN-nek adott interjújában a Gun kreatív igazgatója, Ronnie Hobbs elmondta, az új cím esetében közvetlenül Kim Henkelrel, aés az egész folyamat során szorosan együttműködtek vele.Ez nemcsak kreatív, hanem a jogi vonatkozásokra is érvényes - magyarázta Hobbs. Részleteket nem árult el arról, hogy pontosan milyen licenc problémák voltak a Friday the 13th-al, de úgy tűnik, hogy a csapat tanult belőle és gondoskodott arról, hogy a Texas Chainsaw IP-vel kapcsolatban ne legyenek ilyen gondok. The Texas Chain Saw Massacre közvetlenül az 1974-es film eseményei előtt játszódik, egyfajta előzménytörténet. A pályákon azonban olyan ismerős helyszínek kerülnek a középpontba, mint a családi ház és a benzinkút. Remélhetőleg, mivel Kim Henkel ennyire részt vett a fejlesztésben, a jövőben még új tartalmak is érkezhetnek, de az biztos, hogy a játék augusztus 18-án jelenik meg.