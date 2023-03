Megjelenési előzetest kapott a The Texas Chain Saw Massacre

Megerősítették a The Texas Chain Saw Massacre megjelenési dátumát, ráadásul a többjátékos akció-horrorjáték a közeljövőben egy új demót is kap a Steamen - az 1974-es, azonos című film alapján készült játékot még az idén kézbe vehetjük.

A játékban egy csapat túlélő (vagy ahogy a fejlesztő hívja őket: áldozatok) áll szemben egy csapat gyilkossal, vagyis multiplayer online játékra számíthatunk. A film néhány eredeti alkotójával együttműködve készült játék kvázi előzményként szolgál és a klasszikus forrásanyaghoz való rendkívüli hűségre törekszik.A cím, a tesztidőszak május 25-én fog rajtolni, de még jobb hír, hogy amikor a The Texas Chain Saw Massacre teljes megjelenési dátuma eljön, a túlélőjátékot a PC Game Pass-on is beszerezhetjük. Minden áldozat és gyilkos egyedi képességekkel rendelkezik, így Bőrpofa például egy brutális erejű karakter, a Stoppos karcsú, fürge testalkata lehetővé teszi, hogy szellőzőnyílásokban bújjon el.

