A fegyvereket és a környezetet mutatják be az Amnesia: The Bunker legújabb kedvcsinálói

Két új videót is kaptunk a Amnesia: The Bunker című túlélőhorrorhoz, a klipek betekintést engednek az első világháborús bunkerben játszódó játék játékmenetébe, ezúttal a fegyverekkel és a különféle környezeti elemekkel a középpontban.

A Frictional Games csapata még december elején jelentette be az új Amnesia-epizódot, ami sok tekintetben eltér majd az eddig megszokottaktól. Az új rész egy földalatti francia bunkerben játszódik, főhősünk, az amnéziás katona,a túlélése érdekében. Kezdetben csak egy pisztolyunk lesz a zárak feltöréséhez és egy dinamós lámpánk, hogy ne legyünk állandóan sötétben.Természetesen a pályán elszórt hordókat fel is robbanthatjuk majd, ami a kisebb szörnyek ellen nagyon hatásos lesz. A minket üldöző lény elől viszont jobb lesz inkább elbújni, a döntéseinket pedig nem árt majd jól átgondolni. Teljesen szabadon felfedezhetjük majd a bunkert, emellett további jó hír, hogy nem is kell sokat várnunk a játékra. Az Amnesia: The Bunker 2023 márciusában érkezik meg PC-re, PS4-re, Xbox One-ra és Xbox Series X/S-re.

